Uomo si è travestito dalla madre morta per incassare la pensione.

Borgo Virgilio ( Mantova)- Un infermiere 56enne è accusato di aver continuato a percepire la pensione della madre che era morta da tre anni. L’inganno si è scoperto quando l’uomo si è presentato travestito da donna al comune per rinnovare la carta d’identità. “Quel collo, era un po’ troppo grosso e anche le rughe erano strane, la pelle delle mani non sembrava quella dell’85enne che diceva di essere. E la voce, femminile sì, ma ogni tanto gli scappava qualche nota da maschio”, ha raccontato Francesco Aporti, sindaco del comune di Borgo Virgilio. Gli investigatori durante la perquisizione dell’abitazione hanno trovato il cadavere della madre all’interno di due sacchi a pelo, avvolto in diversi lenzuoli, nascosto nella lavanderia. La donna è deceduta presumibilmente per cause naturali.