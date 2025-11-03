Trentunenne morto in ospedale a Gela: tre medici indagati

Sono tre i medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta) indagati per la morte del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, deceduto dopo l’arrivo nel nosocomio, lo scorso 13 ottobre.

L’uomo tre giorni prima aveva fatto perdere le proprie tracce ed era stato ritrovato dai carabinieri. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, aveva lanciato un appello pubblico per le ricerche. Prima di arrivare in ospedale, Scicolone era caduto in casa e per questa ragione un parente lo aveva accompagnato al “Vittorio Emanuele, dove poche ore dopo, è deceduto.

I familiari, subito dopo il decesso, hanno segnalato il caso, chiedendo di fare luce su quanto accaduto. E’ stato condotto un esame autoptico sul corpo: la procura – che coordina l’indagine dei carabinieri – vuole acquisire ulteriori elementi. (ANSA).