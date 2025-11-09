Terza Categoria. La Caterinese batte la Riesina e vola in testa; gol e spettacolo nel derby del Vallone tra Sutera e Bompensiere

A causa delle avverse condizioni meteo, sono state due le partite del campionato di Terza Categoria che non si sono disputate: si tratta di Acquaviva – Tre Torri Campobello di Licata in programma a Mussomeli e della gara tra la capolista Delia e il Montedoro. Le due gare sono state rinviate a data da destinarsi.

Nelle altre tre gare giocate, invece, gran bella vittoria per la Caterinese (nella foto) che ha battuto seccamente 3-0 la Riesina con le reti di Mammolito, Nahi e Natale. Il Real Suttano ha invece battuto 1-0 il Calcio Campofranco con rete decisiva messa a segno da Insinna.

Gol e spettacolo, infine, nel derby del Vallone tra Sutera e Bompensiere Family. La partita è finita 3-2. Per gli ospiti ha segnato una doppietta Daffeh, mentre per i padroni di casa reti di Aratore, Petronio e Consiglio. In classifica, in attesa dei recuperi, questa la situazione: Caterinese 7, Delia e Sutera 6, Real Suttano 4, Tre Torri e La Riesina 3, Acquaviva 2, Montedoro e Bompensiere Family 1. * Delia, Tre Torri, Acquaviva e Montedoro una partita in meno.