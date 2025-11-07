Terza Categoria. La capolista Delia affronta il Montedoro per confermarsi in testa; test importanti per Caterinese, Acquaviva e Bompensiere

Nel campionato di Terza categoria, la capolista Delia affronta il Montedoro in un match che si propone come il clou di questa terza giornata di campionato. I deliani sono gli unici a punteggio pieno in un campionato che, per il resto, si mantiene abbastanza equilibrato.

La terza di campionato, oltre alla sfida tra Delia e Montedoro, propone anche la sfida tra la vice capolista Caterinese e La Riesina. Un confronto che vede di fronte due formazioni alquanto ambiziose che sono destinate a recitare un ruolo di primo piano in questo campionato.

Altra sfida interessante è quella tra Real Suttano e Campofranco, con i padroni di casa a caccia della prima vittoria stagionale e gli ospiti che vogliono fare punti per muovere la propria classifica. Altro match parecchio interessante è un tipico derby del Vallone come Bompensiere – Sutera, con i padroni di casa (nella foto) intenzionati a conquistare la loro prima vittoria in campionato contro un Sutera che, invece, la sua prima vittoria l’ha già ottenuta all’esordio.

Infine a completare il quadro della Terza categoria c’è la sfida tra l’Acquaviva e il Tre Torri di Campobello di Licata. L’Acquaviva, a quota 2, è ancora imbattuta ma è a caccia della sua prima vittoria stagionale contro un Tre Torri Campobello che, di punti, ne ha 3 e intende implementare la sua classifica.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria dopo le prime due giornate: Delia 6, Caterinese 4, La Riesina, Tre Torri, Sutera e Campofranco 3, Acquaviva 2, Bompensiere, Montedoro e Real Suttano 1.