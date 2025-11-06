Tenta di strangolare la madre 82enne, arrestato a Catania

Calci, pugni e minacce di morte all’anziana madre. Un 46enne è stato arrestato in flagranza a Catania dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in un’abitazione del centro, dove era stata segnalata una lite e giunti sul posto hanno trovato la pensionata 82enne che, ancora sotto choc, ha raccontato loro le violenze subite nell’ultimo anno da parte del figlio. L’uomo, più volte, l’avrebbe aggredita con calci e pugni, colpendola al volto e nel corpo, tentando anche di strangolarla e minacciandola di morte. Le ripetute aggressioni fisiche e verbali sarebbero sfociate, poi, in danneggiamenti dell’abitazione in cui l’anziana donna viveva con il figlio, che avrebbe dato fuoco anche al giardino, trovato bruciato. Raccolte le testimonianze della vittima e di chi aveva assistito alle aggressioni, i militari hanno rintracciato l’uomo che si era appartato nel cortile condominiale. “Non appena ve ne andate ammazzo tutti, faccio saltare tutto in aria e do fuoco a tutti”, ha continuato a urlare, incurante della presenza dei carabinieri. Per lui è scattato l’arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.