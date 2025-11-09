Serradifalco. Oltre 300 persone hanno preso parte al casting del film “L’Insabbiato” del regista Rosario Petix

SERRADIFALCO. Sono state oltre trecento le persone che hanno partecipato al casting del film “L’insabbiato” del regista serradifalchese Rosario Petix. Un film che racconta la vera storia di Cosimo Cristina, il giornalista di Termini Imerese che il 5 maggio 1960, a 24 anni, venne ucciso nel suo paese natìo dalla mafia. Le riprese sono iniziate in via Etnea e già l’entusiasmo è tanto per questa nuova quanto importante avventura artistica di Rosario Petix.

L’attore serradifalchese, stavolta, si propone in veste di regista e lo fa in un film che ha voluto fortemente dirigere. Un film al quale hanno voluto partecipare oltre 300 persone al casting che s’è svolto presso l’Accademia Ardizzone Gioeni di via Etnea a Catania. Il suo film, in precedenza, è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes dal produttore di Cinemaset Antonio Chiaramonte e dallo stesso regista e sceneggiatore Rosario Petix (coproduzione Sileo e Veniset).

Il film è tratto dal libro “Gli Insabbiati” di Luciano Mirone, con prefazione di Rita Borsellino. Il casting non s’è fatto certo attendere. Si era alla ricerca di 300 figurazioni di età compresa tra i 20 e i 70 anni, uomini e donne di tutte le etnie, ma la gente ha risposto al suo casting come meglio non avrebbe potuto.