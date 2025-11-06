Serie D. Super colpo di mercato per la Nissa: dal Gela arriva l’esperto bomber Manuel Sarao

Un pezzo da novanta per l’attacco biancoscudato. E’ quello che ha annunciato la Nissa con l’arrivo in maglia biancoscudata dell’attaccante Manuel Sarao. Classe 1989, il giocatore, oltre che esperto uomo d’area, possiede anche carisma, fisico possente e temperamento. L’attaccante ha fin qui militato nel Gela dove ha avuto modo di segnalarsi per senso del gol e personalità.

Milanese, Sarao è cresciuto calcisticamente tra le formazioni lombarde prima di spiccare il salto nei professionisti con il Savona in Lega Pro. Da lì ha iniziato un percorso che lo ha portato a indossare diverse maglie tra cui Giana Erminio, Catanzaro, Monopoli, Virtus Francavilla, Cesena, Reggina e Catania. Nel suo palmarès anche una promozione in Serie B con la Reggina.

Ovviamente, l’innesto di Sarao costituisce un nuovo tassello importante per l’attacco biancoscudato in quanto consentirà al tecnico Raffaele Di Napoli di ampliare le soluzioni in zona gol. Giocatore completo, Sarao si propone come un attaccante in grado di fare la differenza. Il presidente Giovannone ha così commentato l’arrivo del giocatore dal Gela: “Ieri sera il Città di Gela ha reso pubblica la sua decisione di aprire alla cessione a titolo oneroso del calciatore Manuel Sarao. La migliore offerente è stata la Nissa e pertanto siamo qui a comunicare che Manuel Sarao è stato trasferito a titolo definitivo alla SSD NISSA FC”.