Serie D. La Sancataldese supera 2-1 il Castrumfavara: doppietta decisiva di Castro; in mezzo il gol di Piazza

La Sancataldese batte 2-1 il Castrumfavara in un match molto combattuto e ostico riuscendo a risalire la china in classifica aggiudicandosi un successo fondamentale nell’economia del suo campionato. La partita era di quelle da vincere e i ragazzi di Vanzetto ci hanno messo tanto cuore, grinta e carattere come solo loro sanno fare in queste occasioni. Il vantaggio firmato da Castro nel primo tempo è stata un’autentica prodezza che ha permesso ai verdeamaranto di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di un go. Poi, nella ripresa, prima l’imprevisto gol di Piazza è sembrato rimettere le cose a posto, ma la Sancataldese, nel finale di partita, ha trovato il modo di piazzare la stoccata finale ancora con Castro per il 2-1 definitivo.

Nel primo tempo la squadra s’è espressa complessivamente meglio che nella ripresa. Nel secondo tempo, complice la rete del pari favarese segnata da Piazza dopo un minuto di gioco, ha finito per scompaginare i piani tecnici e tattici della squadra di casa. Gli agrigentini sono sembrati più in palla dei padroni di casa che, in questa fase, hanno arrancato. Poi, negli ultimi 20 minuti, ancora gran Sancataldese con la rete di Castro e una prestazione in crescendo. Per la Sancataldese tre punti che fanno morale e costituiscono un’iniezione di fiducia importante: il gruppo squadra ha dimostrato di esserci e il nuovo tecnico ha lasciato una buona impressione di sé.

La Sancataldese è salita a quota 11 in classifica ed è quartultima ad un solo punto da Castrumfavara e Reggina che sembravano poter aspirare a obiettivi migliori in una stagione nella quale Calabrese e compagni dovranno rivoltarsi le maniche se vorranno salvare la categoria.