Serie D. La partita tra Nissa e Athletic Palermo si disputerà a porte chiuse per inagibilità del “Velodromo”

La partita tra la Nissa e l’Athletic Club Palermo in programma domenica prossima, valida per la undicesima giornata del girone I del campionato di Serie D, si disputerà a porte chiuse. La decisione è stata assunta a causa della inagibilità del Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, impianto che ospita le gare casalinghe della società rosanero. La società Athletic Palermo ha reso noto che l’incontro verrà comunque trasmesso in diretta streaming, al fine di permettere a tifosi e appassionati di seguire l’evento sportivo.

La Nissa FC, in una nota, ha fatto sapere che “comunicherà nei prossimi giorni, tramite i propri canali ufficiali, le modalità di visione della diretta non appena saranno rese note dalla società ospitante. Confidando nella comprensione dei propri sostenitori, la società rinnova l’invito a sostenere la squadra con il consueto entusiasmo anche a distanza”. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)