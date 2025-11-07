Serie D. La Nissa all’esame Athletic Palermo con un Sarao in più nel suo motore

E’ una Nissa che arriva al match clou di Palermo contro l’Athletic Palermo forte nel morale, dopo la vittoria contro il Messina di domenica scorsa, ma anche più forte nella rosa, dal momento che il presidente Luca Giovannone ha compiuto un altro super sforzo, l’ennesimo, per rinforzare il reparto offensivo con l’ingaggio dal Gela di Manuel Sarao.

Dunque, sembrano esserci proprio tutte le condizioni affinchè a Palermo si possa ammirare una gran bella Nissa. La squadra di Raffaele Di Napoli non ha mai nascosto le sue intenzioni che sono quelle di puntare a vincere il campionato di serie D per puntare al professionismo.

A Palermo, tuttavia, nonostante la gara si disputerà a porte chiuse, l’avversario che la Nissa si troverà di fronte sarà di quelli tosti. I palermitani hanno fin qui totalizzato 4 vittorie, 4 pari e due sconfitte. Hanno segnato (15 gol contro i 12 nisseni) e subito 12 gol, 3 in più della Nissa. Sicuramente è una squadra insidiosa, ostica, di quelle contro le quali bisogna prestare la massima attenzione, ma è anche vero che qualcosa concede agli avversari. In questo senso, i palermitani sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Paternò.

La Nissa dovrà essere brava nell’atteggiamento da assumere in campo da subito e nella capacità di riuscire a prendere progressivamente in mano le redini del match. La squadra di Lello Di Napoli (ancora squalificato), dovrà anche essere cinica al punto giusto sia per stroncare le velleità dei padroni di casa che per evitare di mantenere in equilibrio il risultato contro una squadra che, fin qui, costituisce una delle rivelazioni di questo campionato.

La Nissa avrà dunque un Sarao in più nel suo motore per questo big match che si giocherà a porte chiuse. Prevista la diretta streaming. La gara sarà diretta da Simone Palmieri di Avellino, con guardalinee Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Mario Cammarota di Nola. (Foto Franco Barbagallo)