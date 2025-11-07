Serie D. Attesa per la nuova Sancataldese di Leonardo Vanzetto: con il Castrumfavara conta solo vincere

Dopo l’esonero in settimana di Orazio Pidatella, c’è curiosità nel vedere all’opera la Sancataldese targata Leonardo Vanzetto contro il Castrumfavara. Il nuovo allenatore della Sancataldese, in passato è stato alla guida del Città di Sant’Agata (serie D), del Castrovillari (D) e dell’FC Lamezia. Dunque, un tecnico esperto che ben conosce la categoria per una Sancataldese il cui obiettivo resta quello della salvezza. Il tecnico, che nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di vice allenatore del Catania FC, sarà affiancato dal nuovo Ds Ettore Meli che in passato ha lavorato per il Città di Sant’Agata e per la Vibonese.

Il Ds Meli e il neo allenatore Vanzetto due stagioni fa sono stati gli artefici del “miracolo Sant’Agata”. Tornando alla gara di domenica, in casa verdeamaranto l’obiettivo è quello di interrompere la striscia negativa che, fin qui, ha portato la Sancataldese a fermarsi in campionato. Contro il Castrumfavara, pertanto, ci vorrà la Sancataldese dei giorni migliori per riuscire ad avere la meglio sugli agrigentini e ripartire in classifica.

Il compito non si presenta facile per i padroni di casa anche perché il Castrumfavara è formazione solida che in trasferta sa rendere la vita difficile a chiunque. Dunque, attenzione e concentrazione in casa verdeamaranto, in vista di un appuntamento ritenuto della massima importanza per la classifica della Sancataldese. Arbitrerà Sancataldese – Castrumfavara Alessandro Copelli di Mantova, con guardalinee Domenico Cono di Palermo e Alessandro Rallo di Marsala.