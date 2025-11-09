Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 2-0 il Philbordon e si colloca al secondo posto in classifica

Nel campionato di Seconda Categoria ancora una brillante prestazione per l’Atletico Nissa che ha regolato 2-0 il Philbordon. Sconfitta ancora una volta, invece, per il Terranova.

Al “Tomaselli” l’Atletico Nissa l’ha sbloccata con Lauricella che ha battuto il portiere ospite con una conclusione precisa. Il raddoppio è stato opera di Balbo che ha ancora una volta confermato di avere una gran confidenza con il gol.

La vittoria è stata pesante, anche perchè ha permesso all’Atletico Nissa di portarsi al secondo posto con 14 punti, a – 4 dal Lagoreal capolista a punteggio pieno. La squadra di Giacomo Serafini ha dimostrato personalità e carattere contro un avversario che non era certo venuto in gita di piacere al “Tomaselli”.

Entusiasta il presidente Salvatore Messina per una vittoria che conferisce ulteriore qualità al campionato della sua squadra. Ha invece perso ancora il Terranova, battuto 3-1 sul campo del Viola Futsal Cerami. I gelesi restano ultimi in classifica a quota 0 assieme al Raddusa. Questa la classifica del girone: Lagoreal 18, Atletico Nissa 14, Gagliano e Sporting Eubea 13, Valguarnerese 11, Viola Futsal Cerami 9, Scordiense 7, Piazza Armerina 6, Phibordon e Sanconitana 4, Terranova e Raddusa 0.