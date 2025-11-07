Seconda Categoria, l’anticipo. Al “Tomaselli” l’Atletico Nissa a caccia dei 3 punti con il PhilBordon

Anticipo di campionato, sabato pomeriggio 8 novembre, per l’Atletico Nissa. La squadra del presidente Salvatore Messina affronta in casa allo stadio “Marco Tomaselli” il Philbordon (ore 15).

Per la squadra di Giacomo Serafini (nella foto), si tratta di un confronto oltremodo importante in quanto al momento Princiotta e compagni sono terzi a quota 11 in classifica, a 4 punti dalla vetta occupata dagli ennesi del Lagoreal. Pertanto, diventa importante in questo anticipo proseguire su questa striscia vincente e conquistare 3 punti che potrebbero rivelarsi importanti nell’economia del campionato dei nisseni.

Sempre nel girone F del campionato di Seconda Categoria, da segnalare per domenica 9 novembre il match esterno del Terranova Gela sul campo del Viola Futsal Cerami. I gelesi sono ancora ultimi in classifica e sperano di sbloccarsi domenica a Cerami in un confronto nel quale, tuttavia, i padroni di casa non sono intenzionati a perdere terreno in classifica.