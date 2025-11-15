Scontro fra due auto nell’Agrigentino, perde la vita il 40enne Giuseppe Coirazza

Un uomo di 40 anni, originario di Siculiana e residente a Montallegro, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Ribera a Borgo Bonsignore, nell’Agrigentino. La vittima era alla guida di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si e’ scontrata con una Mini Cooper. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera, l’uomo e’ deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’altro conducente, rimasto ferito in modo meno serio, e’ stato trasferito all’ospedale di Sciacca. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno operato a lungo per estrarre i feriti dalle vetture distrutte e mettere in sicurezza la carreggiata. La vittima e’ Giuseppe Coirazza, 40 anni, originario di Siculiana e residente a Montallegro. L’uomo, ex commerciante ambulante nei mercati, lascia due figli. (AGI)