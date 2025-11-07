San Cataldo. Il 9 novembre il Rotary Club scende in campo per sostenere le famiglie bisognose con una raccolta alimentare solidale

SAN CATALDO. Il Rotary Club San Cataldo scende in campo per sostenere le famiglie sancataldesi. Nella giornata di sabato 9 novembre, dalle ore 9, i soci del Rotary saranno presenti presso il supermercato Il Centesimo di viale della Rinascita) per una grande raccolta alimentare solidale.
Tutti possono dare il proprio contributo, donando generi alimentari non deperibili. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza. L’invito del Rotary ai sancataldesi è quello di unire le forze per riempire di speranza le tavole di chi ne ha più bisogno.