San Cataldo. Aggiudicati i lavori per il ripristino funzionale del Teatro Marconi

SAN CATALDO. Sono stati aggiudicati i lavori per il ripristino funzionale del Teatro Marconi. Nelle prossime settimane partiranno gli interventi di ristrutturazione. Ieri il sindaco Gioacchino Comparato e l’ing. Kevin Lipani del Comune, con l’ausilio del Progettista esterno arch. Manila Scarantino, hanno effettuato un sopralluogo presso il cine teatro, dove a breve prenderanno il via i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

L’obiettivo è il ripristino della funzionalità e migliorare la sicurezza del cine teatro, assicurando la conservazione della struttura e la continuità della sua fruizione. “A maggio avevamo annunciato la gara: oggi confermiamo le tappe – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. L’intervento consentirà di riportare in efficienza un edificio pubblico di rilevanza culturale e sociale per la comunità.” Durante il sopralluogo sono stati definiti i prossimi passaggi tecnici, nel rispetto dei tempi e delle risorse programmate.

“Con questo progetto – ha dichiarato Gioacchino Comparato – l’amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire nel percorso di riqualificazione e manutenzione del patrimonio pubblico, a partire dai luoghi simbolo della vita culturale della città, in coerenza con la pianificazione triennale degli interventi”. Gli interventi, finanziati con la Legge Regionale n. 3/2024, beneficiano di un contributo assegnato con D.D.G. n. 4536 del 24.12.2024, notificato in data 08.01.2025, per un importo complessivo di € 97.000,00.

A realizzare le opere sarà l’impresa Matraxia S.r.l. di Caltanissetta, aggiudicataria della procedura di gara tramite MEPA, con un ribasso del 16,27% sull’importo a base d’asta di 77.677,67 euro, oltre oneri di sicurezza. Responsabile Unico del Progetto: ing. Alfredo Ragolia Progettista: arch. Manila Scarantino Direzione Lavori: ing. Kevin Lipani