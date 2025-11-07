Recuperate a Catania decine di parti d’auto e accessori dalla Polizia per un valore di svariate migliaia di euro

Nel corso dei controlli sul territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catania hanno recuperato decine di parti d’auto e accessori di probabile provenienza furtiva tra fari, fanali, specchietti e autoradio, per un valore complessivo di svariate migliaia di euro.

I cittadini che abbiano subito il furto di questi componenti possono contattare la Squadra Volante al numero 095- 7230369 per concordare un appuntamento e visionare gli oggetti presso gli uffici di via San Giuseppe La Rena, presentando la denuncia.

Un intervento che conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini.