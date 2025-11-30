Rally, Il pilota nisseno Giuseppe Nicoletti, navigato da Marco Zaccone, 11° assoluto e primo di classe alla Ronde Valli Imperiesi

Fine settimana da incorniciare per il pilota nisseno Giuseppe Nicoletti, protagonista al Rally Ronde Valli Imperiesi, dove insieme al navigatore Marco Zaccone del Team KZ ha firmato una prestazione di assoluto rilievo, imponendosi nella classe Rally3 e conquistando un prestigioso undicesimo posto nella classifica generale.

Per Nicoletti si trattava dell’esordio su una vettura a trazione integrale: al volante della Renault Clio Rally3, il driver nisseno ha mostrato una capacità di adattamento immediata, trovando subito il feeling con un mezzo completamente nuovo e facendo emergere prestazioni di alto livello sin dalle prime battute di gara.

La competizione si è articolata su quattro prove speciali complessive, tutte ricavate dalla stessa prova cronometrata, la PS “Colla d’Oggia”, ripetuta quattro volte, per un totale di 57 chilometri cronometrati. Una formula particolarmente selettiva, nella quale la ripetizione dello stesso tracciato rende determinanti concentrazione, gestione e precisione.

In un contesto così tecnico, Nicoletti e Zaccone hanno costruito il successo con una progressione costante, mettendo insieme tempi sempre più competitivi fino a prendere il largo nella classifica di classe. Al termine del rally, il verdetto è stato chiaro: circa 28 secondi di vantaggio sul secondo classificato nella Rally3, a certificare una supremazia tecnica e mentale.

Determinante la sintonia tra pilota e navigatore, che ha consentito una gestione impeccabile della gara, senza forzature e con grande lucidità nei momenti chiave. Una prova di maturità sportiva che va oltre il semplice risultato.

L’undicesima posizione assoluta, ottenuta in una competizione combattuta e contro vetture di categoria superiore, rappresenta un’ulteriore conferma del valore del pilota nisseno, sempre più pronto a misurarsi stabilmente con categorie di vertice.

Il Rally Ronde Valli Imperiesi segna così una tappa fondamentale nel percorso agonistico di Giuseppe Nicoletti: una vittoria che racconta di presente, ma soprattutto di futuro.