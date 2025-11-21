Pubblicato il bando per i lavori della Mosella, Pisano: “Battaglia vinta, i fatti parlano più delle parole”

Il deputato nazionale Calogero Pisano annuncia con soddisfazione la pubblicazione, da parte del Comune di Agrigento, della gara per i lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, per un importo complessivo di oltre 3.300.000 euro.

“Si tratta – dichiara Pisano – di un passaggio fondamentale che dà ufficialmente avvio all’iter per il rifacimento di una delle arterie più strategiche e allo stesso tempo più problematiche del territorio agrigentino, tristemente nota per i numerosi incidenti che negli anni si sono verificati”.

“Questo risultato non è frutto del caso, ma della determinazione e del lavoro istituzionale portato avanti in Commissione e nei tavoli competenti”, afferma Pisano.

L’intervento sarà finanziato tramite i Fondi di Sviluppo e Coesione, nell’ambito dell’Accordo di Coesione firmato tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Ho lavorato affinché il progetto della Mosella – aggiunge il deputato Calogero Pisano – insieme al nuovo impianto di illuminazione, fosse inserito tra gli interventi finanziabili con le risorse FSC”, oggi quel lavoro si traduce in un risultato concreto per Agrigento, per la sicurezza dei cittadini e per la modernizzazione delle nostre infrastrutture”.

Pisano esprime inoltre un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, “che ha firmato il decreto di finanziamento e ha accompagnato l’intero percorso tecnico-amministrativo con grande attenzione e disponibilità”.

“Per un parlamentare – conclude il deputato Calogero Pisano – non esiste soddisfazione più grande di vedere il proprio impegno trasformarsi in opere reali per la comunità che rappresenta”.