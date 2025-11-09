Promozione. Vince il Serradifalco, pari notevole per la Sommatinese, perde ancora il Gela

Nel campionato di Promozione, girone F, vince il Serradifalco del presidente Totò Caramanna imponendosi 2-0 sulla Pro Ragusa, pareggia la Sommatinese 0-0 con il forte Santa Croce Soccer, perde infine il Gela 2-1 con lo Scicli.

In particolare, il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo ha piegato in casa 2-0 la Pro Ragusa. Le due reti sono arrivate in due minuti: prima Avanzato ha portato in vantaggio i falchetti con una splendida azione personale, poi Di Benedetto (nella foto) ha raddoppiato con una deviazione sottoporta.

Il 2-0 ha permesso alla squadra di Gianfilippo Di Matteo di vincere una sfida delicata per la sua classifica, dal momento che ora è salito a quota 7.

La Sommatinese, invece, ha pareggiato 0-0 sul campo del Santa Croce Soccer. Gara tosta, quella disputata nell’anticipo del sabato a Santa Croce. La squadra ospite s’è segnalata non solo per le puntuali chiusure, ma anche per alcune belle ripartenze che avrebbe anche potuto sfruttare meglio.

Infine il Gela ha perso 2- 1 contro lo Scicli. Padroni di casa in gol con Vindigni e Assenza, mentre i gelesi hanno segnato con Interliggi. In classifica queste le graduatorie: Akragas e Priolo 21, Santa Croce Soccer 14, Gymnica Scordia 13, Pro Ragusa, Canicattini e Atletico Megara 10, Sommatinese 9, Serradifalco e Scicli 7, Qal’At 6, Noto 5, Frigintini 4, Gela 2.