Promozione. Il Serradifalco vuol tornare a vincere e convincere

Nel girone D del campionato di Promozione domenica 9 novembre, dopo gli anticipi del sabato per Sommatinese e Gela, si gioca la terza gara. Si tratta della sfida tra il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo e la Pro Ragusa, quarta in campionato. I falchetti sono reduci da quattro sconfitte di fila, di cui tre rimediate in casa, e vogliono invertire la rotta in campionato.

La squadra ospite, tuttavia, si presenta ben organizzata e con tanta qualità in campo, per cui allo stadio comunale Antonio Alaimo si annuncia battaglia.

I falchetti, che schiereranno in campo il neo acquisto, l’attaccante Avanzato, sono chiamati a dare il massimo contro una formazione che, fin qui, ha saputo ben comportarsi in un campionato difficile e impegnativo come quello di Promozione.