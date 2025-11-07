Prima Categoria, l’anticipo. Il Real Gela sfida la capolista Casmenarun; domenica Riesi e Accademia Mazzarinese per risalire in classifica

E’ un anticipo di quelli tosti, quello che sabato 8 novembre nel girone F di Prima Categoria vede il Real Gela affrontare la capolista Casmenarum Comiso 1962 in casa alle ore 15. I gelesi, che hanno 6 punti in classifica dopo i primi 5 turni di campionato, arrivano a questo importante test contro i ragusani in bella condizione. Tuttavia, la capolista, fin qui, ha rintuzzato ogni tentativo di rimuoverne la leadership in campionato, a dimostrazione di un gruppo molto forte e affiatato che sta puntando alla vittoria finale in campionato.

Il Real Gela comunque, nonostante una classifica che la vede attardata dalla Casmenarum di almeno 9 punti, non intende mollare e farà di tutto per regalare una gran gioia ai suoi tifosi. Domenica 9 novembre, poi, il programma della 6^ giornata prevede le due sfide delle Nissene in calendario.

A cominciare dalla sfida tra Accademia Mazzarinese e Accademia Francofonte (ore 14,30), per poi proseguire con il match tra Don Bosco e Riesi 2002 (14,30). Nel primo caso si parla di un derby tra deluse del campionato. Nel secondo caso, invece, il Riesi di Salvatore Sammartino (nella foto) punta a consolidare la classifica in un girone che si sta rivelando molto bello ed equilibrato.