Prima Categoria. Impresa del Real Gela: battuta 2-0 la capolista Casmenarum con reti di Caci e Bentivegna

Nel campionato di Prima categoria grandissima impresa per il Real Gela che ha battuto 2-0 la capolista Casmenarum Comiso. I gelesi nell’anticipo del sabato sono stati perfetti nel modo di interpretare il match , ma anche nel gran cuore che ci hanno messo. Il vantaggio del Real è arrivato al 44’ ad opera di caci, mentre il raddoppio è arrivato poco prima l’ora di gioco ad opera dell’ottimo Bentivegna. In generale la compagine gelese ha espresso un’ottima prestazione proponendo trame di gioco eccellenti.

Le altre due nissene, invece, non hanno ottenuto alcuna vittoria. Il match tra Accademia Mazzarinese e Azzurra Francofonte è stato sospeso sullo 0-0 dall’arbitro dopo che lo stesso aveva concesso un rigore alla squadra avversaria. Si attende pertanto di saperne qualcosa in più da parte del Giudice sportivo che sarà chiamato a pronunciarsi su quanto accaduto.

Infine, il Riesi 2002 ha perso 2-1 fuori casa contro il Don Bosco 2000. La squadra ospite è andata a segno con Giarrizzo, mentre i padroni di casa hanno segnato con Furbo e Mirci in un confronto molto combattuto. In classifica questa la situazione del gruppo F: Casmenarum 15, Barrese e Pozzallo 13, Don Bosco e Cassibile 10, Real Gela 9, Riesi e Carlentini 7, Azzurra Francofonte 4, Ragusa Boys e Accademia Mazzarinese 3, Città di Santa Croce 2.