Nissa, Cancelleri a Giovannone: «Da questo dolore può nascere una ripartenza»

Dopo l’intervento del sindaco e l’appello della tifoseria, arriva anche la voce di chi fu all’origine dell’arrivo di Luca Giovannone a Caltanissetta. Vincenzo Cancelleri, legato al presidente da un rapporto umano e sportivo fin dagli inizi, ha diffuso un comunicato stampa nel quale ripercorre l’origine di quella scelta e invita Giovannone a riflettere prima di confermare le dimissioni dalla guida della Nissa. Di seguito il testo.

Comunicato Stampa

Caro Luca,

oggi è un giorno profondamente triste. Lo è per me, per la squadra e per tutta Caltanissetta. Ma proprio da questo dolore spero possa nascere la forza per ripartire e tornare a inseguire, insieme, quegli obiettivi che ci eravamo dati a inizio stagione.

Sono stato io, anni fa, a farti conoscere la Nissa e questa città che oggi ti abbraccia. Ed è sempre io, con la stessa convinzione e con la stessa stima, a chiederti di fermarti un attimo e riflettere. Non possiamo pensare che tre anni dei tuoi sacrifici, economici e lavorativi, vengano cancellati così. Non sarebbe giusto né per te, né per tutto ciò che hai costruito.

Caltanissetta e la Nissa non possono fare a meno del Presidente Giovannone. Sei amato, rispettato, osannato dalla tifoseria e stimato da un’intera comunità. I messaggi dei social di oggi lo dimostrano: la città non vuole perderti, la città crede in te.

Da questa delusione, Luca, può nascere una nuova ripartenza. Nulla è perduto, nulla è compromesso. Con la tua serietà, la tua passione e il tuo sogno di portare la tua Nissa nei professionisti, tutto può ancora accadere. Lo sai, e lo sappiamo tutti.

Forza Luca. Io sarò sempre al tuo fianco, qualunque cosa accada.

E spero di sentire prestissimo, ancora una volta, il tuo grido che ci fa vibrare il cuore: Forza Nissa!