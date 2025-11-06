Salute

Migranti, sbarchi a Lampedusa: arrivano in 380

Redazione 3

Migranti, sbarchi a Lampedusa: arrivano in 380

Gio, 06/11/2025 - 12:36

Condividi su:

Continui sbarchi a Lampedusa, dove sono approdati 380 migranti dopo il salvataggio di sei imbarcazioni e l’arrivo al molo commerciale della nave ong Nadir. I gruppi, composti da cittadini di Egitto, Iraq, Marocco, Sudan, Costa d’Avorio, Gambia, Nigeria e Senegal, erano formati da un minimo di 28 a un massimo di 86 persone, tra cui donne e minori. Secondo quanto riferito al momento dello sbarco, tutti sarebbero partiti dalle localita’ libiche di Zaouia, Abu Kammash, Zwara, Sabrata e Zawia. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalle motovedette della capitaneria, della guardia di finanza e da unita’ Frontex, mentre l’equipaggio della Nadir ha tratto in salvo 70 persone, tra cui 17 donne e 6 minori. Dopo le prime verifiche sanitarie, i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 490 ospiti. Non sono previsti trasferimenti nel corso della mattinata.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta