L’iniziativa di Famila e Lady Miners insieme in campo contro la violenza sulle donne: maglia dedicata alla sensibilizzazione

Famila e la squadra di basket femminile Lady Miners sono lieti di annunciare una significativa collaborazione che unisce sport e impegno sociale nella lotta contro la violenza sulle donne.

Le giovanissime atlete nissene, seguendo l’esempio delle ragazze del Verga Basket di Palermo, con cui è avviata una interessante collaborazione, scenderanno in campo indossando una speciale sopramaglia dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica con la stampa di una significativa frase: “Lotto per la mia dignità e la mia libertà. Basta violenza”. La frase è frutto dell’attività dell’associazione Le Onde di Palermo altro partner del progetto, da anni impegnata su questo fronte, che ha immediatamente sposato l’iniziativa.



Un Segno Visibile di Solidarietà

L’obiettivo è trasformare il campo da gioco in una piattaforma di visibilità per un problema che purtroppo continua ad affliggere la società, utilizzando la forza e la popolarità dello sport per veicolare un forte messaggio di rispetto e di coraggio.

“Siamo orgogliosi di affiancare le giovani atlete in questa importante iniziativa,” ha dichiarato Angelo Agliata Amministratore Unico del Gruppo Romano, “Famila è da sempre vicino alle comunità locali e crede fermamente nel valore della prevenzione e dell’educazione. Vedere delle giovani atlete farsi portatrici di un messaggio così essenziale è un segnale di speranza e un invito all’azione per tutti.”

Lo Sport come Veicolo di Cambiamento

Il Verga Basket e le Lady Miners hanno accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendo il ruolo fondamentale che le figure sportive possono avere nel promuovere il cambiamento culturale.

Simona Chines , presidente della Verga Basket ha commentato: “Le nostre giocatrici sono un modello per tanti giovani e non solo. Indossare questa maglia è molto più di un gesto simbolico; è l’affermazione del nostro impegno come società sportiva a non restare indifferenti. Vogliamo che ogni partita sia un’occasione per ricordare che la lotta alla violenza è una responsabilità di tutti.”