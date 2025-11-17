L’equipaggio nisseno Cortese-Guttadauro vince la Coppa Italia al Rally del Tirreno. Una stagione perfetta

Il trionfo ottenuto al 22° Rally del Tirreno – Messina, valido come finale nazionale della Coppa Italia Rally, consacra l’equipaggio nisseno formato da Michele Cortese e Paolo Guttadauro al termine di una stagione che ha superato ogni aspettativa. Alla sua prima vera annata completa nei rally, Cortese alla guida della sua Renault Clio Rally 5 della DLF Academy, è riuscito a imporsi contro i migliori equipaggi provenienti da tutte le zone d’Italia, completando un percorso sportivo che ha assunto fin dall’inizio i contorni di una stagione perfetta.

La finale nazionale presentava una Classe Rally5 di altissimo livello, con quattordici equipaggi al via: nove finalisti provenienti dalle varie zone italiane, un Under 25, una finalista femminile e altri piloti iscritti fuori classifica finale. La pressione era alta, così come il valore dei trofei in palio: la Coppa Italia Rally, il Trofeo Pirelli e l’R-Italian Trophy rendevano ancora più intensa la competizione. L’avvio non era stato dei migliori: una scelta di gomme non ideale nella prima serata aveva impedito all’equipaggio nisseno di trovare subito il giusto feeling con la vettura, causando qualche errore e un distacco iniziale inatteso. La reazione, però, è arrivata all’alba della giornata decisiva. Con una scelta corretta degli pneumatici e un approccio determinato, Cortese ha ritrovato ritmo e precisione, scalando la classifica con tempi di grande valore. Il principale avversario, il toscano Della Nina, aveva reso acceso il confronto, ma il suo ritiro alla terza prova della mattina ha liberato definitivamente la strada. Da quel momento Cortese e Guttadaura hanno gestito con maturità il vantaggio, senza rinunciare a godersi gli ultimi chilometri con la consapevolezza di un risultato straordinario ormai alla portata.

Il traguardo ha confermato un’impresa sportiva di grande rilievo: vittoria della Coppa Italia Rally, vittoria del Trofeo Pirelli e vittoria dell’R-Italian Trophy, un tris che completa un’annata memorabile. Cortese, emozionato, ha parlato apertamente della gioia per questo traguardo, spiegando che fino a un anno fa viveva il mondo dei rally da spettatore e non immaginava di poter arrivare a un risultato simile. Ha voluto ringraziare gli sponsor che lo hanno sostenuto in questa avventura, la DLF Academy, la Blueproject Motorsport, e soprattutto la sua famiglia e i suoi affetti. La mamma Adriana, sempre presente e attenta, e il papà Alessandro, che lo ha seguito in ogni gara con discrezione e orgoglio, sono stati un punto di riferimento costante in questa stagione esaltante.

Determinante è stato il lavoro della DLF Academy, diretta da Delfino La Ferla, che ha creduto con convinzione nel potenziale del giovane pilota nisseno, mettendo a disposizione una vettura sempre competitiva e affidabile. La macchina brandizzata DLF ha rappresentato un vero simbolo di orgoglio sportivo e territoriale. Di grande importanza anche la cura tecnica della Blueproject Motorsport, che grazie all’assistenza puntuale di Calogero Lombardo ha permesso all’equipaggio di affrontare ogni prova del Rally del Tirreno nelle migliori condizioni possibili.

Quella di Michele Cortese è una stagione destinata a rimanere impressa nella memoria degli appassionati: quattro vittorie consecutive nei rally di Zona – Valle del Sosio, Targa Florio, Caltanissetta e Tindari – il titolo di Zona, il Trofeo Pirelli, l’R-Italian Trophy e infine la vittoria nella finale nazionale del Tirreno. Un percorso sorprendente, pulito, costruito con determinazione e talento, che ha attirato l’attenzione del movimento rallistico regionale.

Adesso lo sguardo si rivolge al futuro, con nuove sfide e nuovi obiettivi da inseguire. Per l’equipaggio nisseno questa vittoria non è soltanto un traguardo, ma un punto di partenza verso orizzonti ancora più ambiziosi. Una stagione perfetta, da cui ripartire verso nuove emozioni.