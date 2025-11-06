Salute

L’avv. Raffaele Bonsignore: “Il mio assistito, l’on. Saverio Romano, è associato a capi di imputazione che non lo riguardano”

In riferimento alle notizie di stampa diffuse in queste ore, si precisa quanto segue: ‘Il mio assistito – onorevole Francesco Saverio Romano – è indagato esclusivamente in relazione ad un unico episodio e ai capi di imputazione ad esso riferiti.

Tutte le ulteriori ricostruzioni giornalistiche che fanno riferimento ad altri aspetti dell’indagine, o che collegano il suo nome a vicende e soggetti del tutto estranei ai fatti contestati, sono prive di fondamento e costituiscono un accostamento improprio e fuorviante, tale da ingenerare nell’opinione pubblica la falsa percezione che l’onorevole Francesco Saverio Romano sia coinvolto in una pluralità di episodi o in condotte che non gli sono in alcun modo attribuite.

Si invitano pertanto gli organi di informazione, le agenzie di stampa, i quotidiani cartacei e le testate online ad attenersi a una rappresentazione corretta e rigorosa dei fatti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del diritto alla reputazione del mio assistito”.

Lo ha affermato in una nota di stampa l’avv. Raffaele Bonsignore, difensore dell’onorevole Francesco Saverio Romano.

