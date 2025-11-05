Il consigliere provinciale Basilio Martino (Lega): “No alla cessione di Telecontact e ad un incerto futuro per 1600 lavoratori”

“Dico No alla Cessione di Telecontact Center Spa! Non Accetto Giochi al Ribasso a Scapito di Chi ha Fatto Crescere l’Azienda per 25 Anni”. In qualità di Consigliere Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lega) e Vice Sindaco di Serradifalco, esprimo la mia più ferma opposizione e la mia profonda preoccupazione riguardo la paventata cessione delle quote di Telecontact Center Spa.

Lo afferma Basilio Martino. “Questa operazione – prosegue in una nota – così come è stata presentata, rischia di lasciare nell’incertezza il futuro di ben 1600 dipendenti che, con il loro lavoro quotidiano, hanno garantito la crescita dell’azienda per oltre un quarto di secolo.”È inaccettabile che un capitale umano così prezioso venga trattato come una mera partita contabile. Quei 1600 lavoratori sono il cuore pulsante di Telecontact Center, e il loro futuro non può essere messo a rischio da logiche puramente finanziarie che non prevedono garanzie concrete e vincolanti. Io dico no a questo gioco a discapito del cittadino!”

Ho deciso di agire sul fronte istituzionale per dare voce e supporto a tutte le famiglie coinvolte, “Ieri ho presentato ufficialmente una mozione a tutela dei lavoratori TCC, un documento essenziale che verrà inserito e discusso nel prossimo Consiglio Comunale di Serradifalco, che si svolgerà il 13 ottobre prossimo.

Con questa mozione, l’obiettivo è impegnare l’Amministrazione Comunale ad attivarsi presso tutte le sedi competenti affinché non avvenga la cessione esclusivamente per la massima tutela dei livelli occupazionali e della dignità di chi lavora.”

“In qualità di rappresentante del territorio, non posso e non voglio restare in silenzio. Le istituzioni hanno il dovere di essere garanti del diritto al lavoro e non possono limitarsi a guardare mentre la stabilità economica di intere comunità viene messa in discussione. Non permetterò che il sacrificio e la fedeltà di 25 anni di lavoro vengano liquidati senza un futuro certo. Chiedo trasparenza e risposte immediate”.

