Francesco Cardillo, nisseno argento al campionato italiano di Badminton, ricevuto a Palazzo del Carmine dall’assessore Petrantoni

CALTANISSETTA. L’assessore allo sport Toti Petrantoni ha ricevuto presso la Sala Gialla Francesco Cardillo, giovane nisseno reduce del Campionato Italiano Junior e Under. L’atleta, intervenuto a Palazzo del Carmine con la professoressa Patrizia Cataldo, ha ricevuto i complimenti del Delegato CONI Caltanissetta Giuseppe Anzaldi, della referente USR Patrizia Saporito e del Portavoce della Consulta “Sport e tempo libero” Giovanni Niccoli.

Nella competizione nazionale che si è disputata a Chiari (Brescia), l’atleta tesserato dell’Asd Bc Pietrarossa Caltanissetta è riuscito a ottenere il secondo posto. Questo splendido risultato si aggiunge a quelli ottenuti nella stessa competizione. Francesco ha raggiunto i quarti di finale nel singolo maschile U15 e nel doppio misto U15.

L’assessore Petrantoni ha sottolineato: “Ci congratuliamo per il talento di un ragazzo che con i suoi traguardi sta contribuendo a dare lustro a Caltanissetta. Un giovane che pratica sport è sempre una buona notizia per la nostra comunità, poiché l’impegno sportivo, soprattutto quello di squadra, è utile anche a canalizzare le proprie energie verso un’attività sana, con una componente educativa e sociale da promuovere e preservare”.