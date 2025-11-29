Fipav Sicilia, il 3 dicembre a Isola delle Femmine la Festa del Volley siciliano

Nasce la prima edizione della Festa del Volley Siciliano. Il Saracen Hotel Capaci di Isola delle Femmine aprirà le porte a tutte le anime del movimento pallavolistico siciliano. Un momento esclusivo di incontro e celebrazione in cui confluiranno società, tecnici, atleti, arbitri, dirigenti territoriali. Per l’occasione, partecipano – oltre al Giuseppe Manfredi, presidente nazionale della Fipav – i presidenti dei Comitati Territoriali siciliani, i consiglieri regionali e i responsabili di settore.

L’evento culminerà con la premiazione delle società vincitrici dei titoli regionali giovanili di categoria e con il riconoscimento di merito alle società affiliate storiche, che da decenni sono colonne portanti del movimento sul territorio. Ma ci saranno anche premi speciali nel beach volley e anche in altri settori del volley siciliani. I dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni, dove saranno svelati l’elenco dei premiati e il programma ufficiale del galà.

Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Antonio Locandro, ha espresso con orgoglio le motivazioni dell’iniziativa che era stata annunciata già lo scorso anno e riproposta nel programma del quadriennio olimpico: “La Festa del Volley Siciliano non è soltanto una cerimonia di premiazione: è il momento in cui la nostra comunità sportiva si riconosce, si ritrova e celebra il proprio percorso”.

Locandro continua: “Vivremo un pomeriggio che vuole essere più di un evento, vuole essere un messaggio: il volley siciliano cresce quando cammina unito, quando valorizza le società che investono sui giovani e quando riconosce il merito di chi, da oltre quarant’anni, porta avanti questa disciplina con passione e competenza. Ogni società premiata rappresenta un tassello di un mosaico più grande, quello di una Sicilia che nel volley continua a trovare un modello educativo, sociale e sportivo. Siamo orgogliosi di poter ospitare il presidente Manfredi perché celebreremo anche le due storiche vittorie della nazionale”.