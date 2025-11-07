Esordio per la Nissa FC Futsal nel campionato di serie D: a Gagliano finisce 4-4, con doppiette di Graef e Fanadi

Esordio con pari 4-4 per la Nissa Fc Futsal che ha impattato 4-4 nel campionato di serie D contro il Gagliano. A Gagliano Castelferrato la partita tra i biancoscudati e i padroni di casa ha tenuto fede alle aspettative con gol, emozioni e spettacolo.

I biancoscudati, guidati da La Mendola hanno disputato un match di spessore e hanno subito il pareggio a 30 secondi dalla fine per un calcio di rigore che ha impedito ai nisseni di raccogliere una meritata vittoria. Per la Nissa Fc hanno segnato il brasiliano Graef con una doppietta, ma anche il marocchino Fanadi con un’altra bellissima doppietta. Per la Nissa Fc un’occasione perduta, anche perché il pari ennese è giunto solo nei secondi finali del match.