ERSU Palermo e Strada degli Scrittori lanciano “Il romanzo siciliano” con tre incontri il 13 e 20 novembre e il 2 dicembre

Nell’ambito del programma ERSU Festival 2024/2025, ERSU Palermo e Associazione Strada degli Scrittori presentano “Il romanzo siciliano”: un percorso tra letteratura, identità e territorio che alterna lezioni e laboratori pratici, pensato per studentesse e studenti delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale. L’iniziativa, patrocinata dall’Ersu, è ideata e realizzata dalla Strada degli Scrittori, fondata e presieduta dal giornalista e scrittore Felice Cavallaro.

L’offerta propone un viaggio “dentro” i principali romanzi siciliani, mettendone a fuoco peculiarità e temi ricorrenti, e riportando al centro il dialetto come lingua viva, teatrale e letteraria. La lettura dei testi dialoga con i luoghi: architetture, storia, paesaggi e toponimi che la narrativa ha reso riconoscibili e che diventano strumenti per capire l’Isola. Da qui si allarga lo sguardo al contributo della letteratura siciliana alla costruzione dell’identità culturale nazionale, con approfondimenti artistici, filosofici, linguistici e civici. La scrittura è trattata come pratica di partecipazione, legalità e cittadinanza attiva.

Lezioni teorico-pratiche, tenute da autorevoli figure del mondo accademico e professionale, guidano il percorso con un approccio rigoroso ma operativo. L’integrazione di momenti di educazione civica e cultura della legalità offre ai partecipanti un’occasione concreta di crescita accademica, professionale e personale.

Le attività si svolgeranno presso le residenze universitarie dell’ERSU, a Palermo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, compilando il modulo online: https://forms.gle/1i8p3xFvbFoyzeDt7

Le date: Giovedì 13 novembre, ore 16:00 — Andrea Camilleri, la lingua italiana e “vigatese” con Marina Castiglione e Felice Cavallaro.

Giovedì 20 novembre, ore 11:00 — Storia, usi e costumi di Sicilia con Gaetano Basile e Felice Cavallaro.

Martedì 2 dicembre, ore 11:00 — Dante in Sicilia, 700 anni dopo con Salvatore Nocera Bracco e Felice Cavallaro.

Al termine degli incontri, i partecipanti realizzeranno un podcast in “perle” da 3 minuti ciascuna, per un totale di almeno tre episodi ispirati ai temi trattati. I podcast saranno pubblicati sui canali della Strada degli Scrittori: Sito web ; YouTube ; Facebook ; Instagram .

L’Associazione Strada degli Scrittori da otti anni, con patrocinio e partecipazione del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, del Mudia Agrigento, di Treccani Cultura, in collaborazione con la DMO Valle dei Templi, organizza annualmente un Master di Scrittura e vari corsi di specializzazione, per offrire una formazione di alta qualificazione a studenti universitari e delle scuole superiori, a docenti e professionisti, giornalisti, responsabili della comunicazione e aspiranti scrittori.

Le attività formative proposte saranno l’occasione per ripercorrere i luoghi siciliani che hanno visto nascere e produrre i grandi autori che hanno appassionato e formato intere generazioni. In un’area di circa 30 chilometri sono nati e si sono formati alcuni dei principali autori della letteratura del Novecento: il Premio Nobel Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore del Gattopardo, il romanzo più tradotto al mondo, Leonardo Sciascia, lo scrittore della ragione, Andrea Camilleri, l’autore del Commissario Montalbano, Antonio Russello, l’autore che Vittorini preferì al Gattopardo, Rosso di San Secondo e tanti altri.