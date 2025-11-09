Elisa Iannello, l’atleta nissena che porta l’Italia e Caltanissetta sul tetto del mondo della Muay Thai

C’è una nuova campionessa mondiale nel panorama della Muay Thai, e porta con orgoglio i colori di Caltanissetta. Elisa Iannello a Milano ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Muay Thai, al termine di un percorso impeccabile che l’ha vista vincere tre combattimenti consecutivi, fino alla finale contro la rappresentante della Francia.

Un trionfo che corona anni di dedizione e impegno per la giovane atleta, oggi vicepresidente dell’ASD Dragon Academy Group e Arbitro Nazionale della FederKombat, la Federazione Italiana che riunisce Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA. Una figura completa e autorevole: sportiva, dirigente e tecnica qualificata, simbolo di una generazione che vive lo sport con passione e competenza.

Queste le due parole sul suo profilo Facebook: “La cintura è qui, tra le mie mani… e ancora faccio fatica a crederci.Dentro questa vittoria c’è ogni sacrificio, ogni ora in palestra, ogni volta in cui ho scelto di restare.

Dopo 3 Match: 1 Vs Marocco, 1 Vs Italia e Finale Vs Francia porto in alto la bandiera Italiana e nissena.

Grazie al mio Maestro Calogero Palmeri , guida e radice di tutto ciò che sono.Grazie al Dott. Domenico Vicari e al Dott. Antonio Sedita del The Sport Lab per il Centro Medico Sedita che hanno curato ogni dettaglio del mio corpo e della mia mente, costruendo la mia forza dall’interno.

Grazie al mio team, alla mia famiglia, al mio fidanzato e a tutte le persone che amo follemente.Questo oro non è mio. È nostro”.

Determinazione, cuore e identità: tre parole che raccontano Elisa Iannello, un’atleta capace di unire tecnica e umanità. Caltanissetta l’attende per celebrare un successo che sa di orgoglio collettivo, di riscatto e di futuro per lo sport nisseno.