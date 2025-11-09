Eccellenza. Brilla la stella del Niscemi: battuta 3-0 la Polisportiva Gioiosa: in gol Diaw, Aramburu e Amaya

Nel campionato di Eccellenza, girone B, brilla la stella del Niscemi. La squadra di Fabio Comandatore ha sconfitto con un secco 3-0 la Polisportiva Gioiosa. Una vittoria meritata per la compagine giallo verde che ci ha messo tanto carattere e voglia di vincere in questa partita.

Al Pontelongo Niscemi subito intraprendente che, poco prima la mezzora di gioco, ha segnato la rete dell’1-0 con Diaw. Il gol del vantaggio ha fatto si che la squadra di casa potesse gestire adeguatamente non solo il risultato, ma anche la componente tattica del match. I niscemesi, proprio nel recupero di primo tempo, hanno realizzato la rete del 2-0 ad opera di Aramburu.

Nella ripresa ha chiuso lo score Amaya al minuto 64. Dopo 9 giornate il Niscemi ha ora 12 punti in classifica e domenica prossima affronta fuori casa il Palazzolo in un confronto anche qui delicato nel quale i giallo verdi dovranno essere bravi a trovare da subito il bandolo della matassa per tentare di arrivare a quota 15 punti in 10 partite del campionato di Eccellenza.