Due morti e un ferito in un tragico incidente stradale nel Palermitano

Lun, 10/11/2025 - 18:38

Tremendo l’incidente che s’è verificato sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Il bilancio del drammatico scontro tra un furgone Iveco Daily e una Peugeot Station Wagon è di due morti e un ferito. Francesco Celauro, 40 anni, e Francesco Cascino, 61, sono i due uomini deceduti nell’impatto frontale tra i due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per trasportare all’ospedale Civico di Palermo un giovane di 26 anni, unico superstite del tragico incidente.

