Dopo un anno e mezzo, svolta nelle indagini per omicidio nel Ragusano: un arresto dei Carabinieri

Redazione 1

Mer, 05/11/2025 - 07:02

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, l’uomo trovato morto nella sua casa a Scicli, nel Ragusano, il 12 maggio del 2024. Nelle prime ore di stamani i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura, hanno arrestato una persona.

Ottaviano era stato trovato cadavere, all’interno della sua abitazione, da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore non dava più notizie di sé e non rispondeva al telefono. L’attività investigativa, protrattasi ininterrottamente con indagini scientifiche e di tipo tradizionale per oltre un anno, ha permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente e autore del delitto.

I particolari verranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 al Palazzo di giustizia, alla presenza del procuratore di Ragusa. (Adnkronos) 

