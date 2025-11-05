Salute

Di Paola (M5S): “Governo in crisi profonda, M5S pronto a raccogliere 36 firme per l’autoscioglimento dell’Ars”

Redazione 1

Di Paola (M5S): “Governo in crisi profonda, M5S pronto a raccogliere 36 firme per l’autoscioglimento dell’Ars”

Mer, 05/11/2025 - 06:33

Condividi su:

“Il M5S è pronto a raccogliere le 36 firme necessarie per l’autoscioglimento dell’Ars e porre fine a questa legislatura ormai in crisi irreversibile”.

Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

“Da domani – dice Di Paola – avvieremo i contatti con tutti i deputati per capire chi tra loro è disposto a riconoscere che questo governo ha ormai esaurito la sua corsa, come i ripetuti fallimenti dell’esecutivo e gli scandali che lo hanno coinvolto, e che sono sotto gli occhi di tutti, dicono chiaramente. La nostra azione velocizzerebbe i tempi rispetto a una mozione di sfiducia, accorciando l’agonia di un governo ormai alla canna del gas”.

“Questa terra martoriata – conclude Di Paola – ha bisogno di un’alternativa a questo disastroso centrodestra. L’autoscioglimento sarebbe l’occasione giusta per accelerare i tempi del cambiamento”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta