Salute

De Luca (M5S Ars): “Esclusione DC atto dovuto, ma non sufficiente, Schifani venga in Aula a riferire e poi si dimetta”

Redazione 1

De Luca (M5S Ars): “Esclusione DC atto dovuto, ma non sufficiente, Schifani venga in Aula a riferire e poi si dimetta”

Mar, 11/11/2025 - 06:52

Condividi su:

“Esclusione DC, atto dovuto ma non sufficiente, Schifani venga in Aula a riferire e poi si dimetta”.

Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca.

“Non so – dice Antonio De Luca – cosa di diverso Schifani si attendesse da un partito guidato da un uomo la cui storia parla in maniera fin troppo eloquente e con il quale il governo non andava nemmeno fatto. Metterlo fuori dalla giunta è pertanto il minimo che il Presidente potesse fare. Ora venga in Aula a riferire e un minuto dopo si dimetta. Eviti ai siciliani il penoso tentativo di rimettere assieme i cocci di una maggioranza in frantumi. La sua corsa è ampiamente terminata, ne prenda atto e liberi la Sicilia”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta