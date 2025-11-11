De Luca (M5S Ars): “Esclusione DC atto dovuto, ma non sufficiente, Schifani venga in Aula a riferire e poi si dimetta”

“Esclusione DC, atto dovuto ma non sufficiente, Schifani venga in Aula a riferire e poi si dimetta”.

Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca.

“Non so – dice Antonio De Luca – cosa di diverso Schifani si attendesse da un partito guidato da un uomo la cui storia parla in maniera fin troppo eloquente e con il quale il governo non andava nemmeno fatto. Metterlo fuori dalla giunta è pertanto il minimo che il Presidente potesse fare. Ora venga in Aula a riferire e un minuto dopo si dimetta. Eviti ai siciliani il penoso tentativo di rimettere assieme i cocci di una maggioranza in frantumi. La sua corsa è ampiamente terminata, ne prenda atto e liberi la Sicilia”.