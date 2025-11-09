DC: “Assoluta fiducia negli inquirenti. Continueremo a servire la Sicilia con rispetto delle istituzioni e spirito di verità”

“La Democrazia Cristiana della Sicilia apprende con profondo
rammarico le notizie relative alle dimissioni del Segretario Nazionale
Totò Cuffaro. Nel pieno rispetto della magistratura e del principio
costituzionale di presunzione di innocenza, la Direzione regionale della
DC ribadisce la propria assoluta fiducia nel lavoro degli inquirenti e
la propria ferma volontà di collaborare, affinché la verità emerga con
chiarezza e senza ombre. La Democrazia Cristiana è e rimane una comunità
politica ispirata ai valori della legalità, della solidarietà e del
servizio al bene comune.
È convocata per il 19 Novembre la Direzione
Regionale Straordinaria, a Palermo, in Segreteria Regionale per
riaffermare, con fermezza, la nostra missione al servizio dei siciliani.
Siamo consapevoli che la fiducia dei cittadini è un bene prezioso e
fragile. Per questo, la Democrazia Cristiana lavorerà con determinazione
per riaffermare quei valori popolari e cristiani che hanno segnato la
nostra storia e che oggi più che mai devono guidare la nostra azione
pubblica. La Democrazia Cristiana continuerà a servire la Sicilia con
coraggio, rispetto delle istituzioni e spirito di verità”.
Lo dichiarano
gli onorevoli Ignazio Abbate, Salvo Giuffrida, Nuccia Albano, Carlo
Auteri, Andrea Messina, Rosellina Marchetta, il presidente regionale
della DC Laura Abbadessa e il segretario regionale della DC Stefano
Cirillo.