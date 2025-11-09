DC: “Assoluta fiducia negli inquirenti. Continueremo a servire la Sicilia con rispetto delle istituzioni e spirito di verità”

“La Democrazia Cristiana della Sicilia apprende con profondo

rammarico le notizie relative alle dimissioni del Segretario Nazionale

Totò Cuffaro. Nel pieno rispetto della magistratura e del principio

costituzionale di presunzione di innocenza, la Direzione regionale della

DC ribadisce la propria assoluta fiducia nel lavoro degli inquirenti e

la propria ferma volontà di collaborare, affinché la verità emerga con

chiarezza e senza ombre. La Democrazia Cristiana è e rimane una comunità

politica ispirata ai valori della legalità, della solidarietà e del

servizio al bene comune.

È convocata per il 19 Novembre la Direzione

Regionale Straordinaria, a Palermo, in Segreteria Regionale per

riaffermare, con fermezza, la nostra missione al servizio dei siciliani.

Siamo consapevoli che la fiducia dei cittadini è un bene prezioso e

fragile. Per questo, la Democrazia Cristiana lavorerà con determinazione

per riaffermare quei valori popolari e cristiani che hanno segnato la

nostra storia e che oggi più che mai devono guidare la nostra azione

pubblica. La Democrazia Cristiana continuerà a servire la Sicilia con

coraggio, rispetto delle istituzioni e spirito di verità”.

Lo dichiarano

gli onorevoli Ignazio Abbate, Salvo Giuffrida, Nuccia Albano, Carlo

Auteri, Andrea Messina, Rosellina Marchetta, il presidente regionale

della DC Laura Abbadessa e il segretario regionale della DC Stefano

Cirillo.