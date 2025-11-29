Ct Palermo, il 30 novembre il ritorno dei playout di serie A1 maschile

Il vantaggio c’è ed è molto importante. Tuttavia, la squadra femminile insegna dopo quanto stava per accadere sabato 22 novembre a Cagliari, mai mollare la guardia. Domenica mattina, con inizio alle ore 10, (ingresso libero, in caso di pioggia si gioca sul campo al coperto) la compagine maschile del Ct Palermo disputerà il ritorno dei playout contro lo Junior Tennis Perugia con l’intento di dare seguito a quanto di più che positivo fatto nel confronto d’andata dove, Gabriele Piraino e compagni, si sono imposti per 4-2.

Ciò significa che ai siciliani basterà un pari per giocare anche nel 2026 il massimo campionato che nel 2022 li ha visti approdare fino alla finale poi persa contro il Tc Sinalunga. In caso di 4-2 in favore dello J.T Perugia, si andrà al doppio di spareggio.

Grande protagonista in Umbria proprio il 22enne mancino Gabriele Piraino autore di una bellissima vittoria in tre set a spese del perugino 24enne Francesco Passaro, fino a pochi mesi fa nella top 100 del ranking Atp. Ancora imbattuto in singolare il licatese Luca Potenza che ha dato ampiamente ragione alla dirigenza del Ct Palermo che ha puntato molto su di lui questa estate in sede di campagna acquisti. A completare il roster di giocatori a disposizione dei capitani Cocco e Brancato, il 28enne tedesco Adrian Oetzbach (n. 603 al mondo), Francesco Mineo, Riccardo Surano e Nino Trinceri.

Se lo Junior Tennis Perugia dovesse scendere in Sicilia con gli stessi interpreti del primo atto di questi playout, vedremo all’opera Francesco Passaro, l’olandese Stijn Slump, Tomas Gerini, l’ex di turno assai apprezzato Alessandro Giannessi che a Perugia ha giocato soltanto il doppio e Gilberto Casucci.

Il commento del capitano del Ct Palermo, Davide Cocco.

“Nella sfida di domenica scorsa, ritengo che abbiamo compiuto un’impresa con quel 4-2 conquistato, un risultato tutt’altro che preventivabile alla vigilia – spiega Cocco – .Questa vittoria ci ha dato tantissima carica per il ritorno. Non c’è, e mi sento di garantirlo, il rischio che i ragazzi sentano già la salvezza in tasca, poiché sono consapevoli che quasi tutti i match saranno partite aperte. Fin dai primi singolari, cercheremo di incanalare il confronto dalla nostra parte per poi, in caso ce ne fosse bisogno, completare l’opera nei doppi. Perugia – conclude il capitano – verrà al completo e sono certo che il pubblico, che mi auguro molto numeroso, assisterà a delle belle partite”.