Coppa Davis, semifinale Spagna-Germania 1-1 – Il match in diretta

(Adnkronos) – La Coppa Davis aspetta di scoprire la sua seconda finalista, che domani affronterà l'Italia. Oggi, sabato 22 novembre, va in scena a Bologna la semifinale tra Spagna e Germania, da cui uscirà l'avversaria degli azzurri. Il match è in corso: la Spagna ha vinto il primo singolare con Carreno Busta, che ha battuto Struff 6-4 7-6, mentre la Germania ha vinto il secondo match con Zverev, che ha regolato Munar con un doppio 7-6. Dove vedere Spagna-Germania? La semifinale è trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali SuperTennis. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX. A decidere il match sarà il doppio. Krawietz/Puetz in campo per la Germania, Granollers/Martinez per la Spagna.

