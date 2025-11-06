Caltanissetta. Telecontact, convocato tavolo tecnico su sollecitazione del sindaco Tesauro

CALTANISSETTA. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta accoglie con favore la comunicazione pervenuta dall’Assessorato regionale alle Attività produttive, guidato dall’assessore Edy Tamajo, relativa alla convocazione di un tavolo tecnico di ascolto sulla vertenza Telecontact, fissato per il 10 novembre 2025 presso la Sala “Libero Grassi” dell’Assessorato regionale.



Il tavolo tecnico è stato convocato su sollecitazione del sindaco di Caltanissetta, che da giorni attenziona con grande impegno la vicenda legata al futuro occupazionale dei lavoratori dell’azienda.



“Ringrazio l’assessore Tamajo – dichiara il sindaco Walter Tesauro – per la tempestività e la sensibilità dimostrate nell’affrontare una questione che coinvolge da vicino decine di famiglie nissene. La convocazione di un tavolo tecnico rappresenta un passo concreto verso l’individuazione di soluzioni condivise e a tutela dei livelli occupazionali.



Come amministrazione continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, collaborando con tutte le istituzioni competenti per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie.”



