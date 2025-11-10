Caltanissetta. Promosso dalla Caritas Diocesana corso di formazione professionale di “Operatore delle Pulizie e Sanificazione”

CALTANISSETTA. Presso i locali della Caritas Diocesana di Caltanissetta, in collaborazione con l’Agenzia My EAP, nella persona dalla dott.ssa Rosaria Fasciana e in rappresentanza del Gruppo Navest, il dott. Giacomo Casalicchio è stato presentato e avviato il corso per Operatore delle Pulizie e Sanificazione. All’incontro hanno preso parte il Direttore di Caritas Italiana Don Marco Pagniello, l’Assessore alle Politiche Sociali, il dott. Ermanno Pasqualino, il direttore dell’UDEPE, il dott. Salvo Emanuele Leotta, l’Assistente Sociale – funzionario dell’UDEPE di Caltanissetta, assegnata alla Casa di Reclusione di San Cataldo (CL), la dott.ssa Tiziana Amorelli.

Una proposta formativa che si inserisce all’interno delle attenzioni e delle azioni che Caritas Caltanissetta promuove sul territorio diocesano a contrasto della povertà di tante persone e famiglie vulnerabili, nonché di promozione del lavoro dignitoso. La scelta di proporre un percorso professionalizzante in questo ambito nasce da una concreta analisi del mercato locale: il settore dei servizi di pulizia professionale, civile e industriale, registra una costante richiesta di personale qualificato e rappresenta quindi un ambito reale e immediato di impiego.

Si rivolge a persone sia in condizione di fragilità socio-economica, sia a inoccupati e disoccupati. Sono 15 i partecipanti, selezionati sulla base della motivazione e della disponibilità a intraprendere un percorso di crescita personale e lavorativa. La formazione, della durata complessiva di 100 ore, vuole fornire loro conoscenze e competenze tecniche relative a:  utilizzo corretto di prodotti e attrezzature per la pulizia professionale;  procedure di igienizzazione e sanificazione;  norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e uso dei DPI;  organizzazione del lavoro, relazione con clienti e lavoro in squadra.

Accanto ai contenuti tecnici, il percorso pone particolare attenzione alla dimensione umana e relazionale, affiancando alle lezioni frontali e alle esperienze sul campo anche momenti di ascolto, orientamento e accompagnamento, favorendo l’autostima, la consapevolezza delle proprie capacità e la costruzione di legami di fiducia. L’obiettivo è favorire l’accesso ad opportunità lavorative reali, attraverso:  accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro della Diocesi di Caltanissetta;  attivazione di alcuni tirocini formativi presso Caritas e altre aziende del territorio.

Il corso rappresenta quindi un ponte concreto tra formazione e lavoro, sostenendo il reinserimento sociale di persone vulnerabili, promuovendo autonomia, dignità e protagonismo. È un’azione che unisce formazione professionale, inclusione e sviluppo comunitario. Una scelta che trasforma bisogno in opportunità e fragilità in risorsa per il territorio.