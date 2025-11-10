Caltanissetta. Nuove sedi per matrimoni e unioni civili: avviso pubblico per l’individuazione delle “Case comunali”

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazioni di interesse per l’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di ampliare le sedi idonee a tali cerimonie, esaltando le potenzialità di strutture cittadine di particolare rilievo estetico, artistico, turistico storico e architettonico presenti all’interno del territorio comunale.

Fino a questo momento, infatti, le coppie possono valutare solamente un ridotto ventaglio di ambienti idonei, come Palazzo del Carmine, la biblioteca Luciano Scarabelli, Palazzo Moncada e il Centro culturale polivalente “Michele Abbate”.

Il suddetto avviso, invece, offre l’opportunità di accedere e aprire le porte di molti luoghi di interesse aperti al pubblico di Caltanissetta, sia per quanto riguarda le pertinenze interne che esterne. Potranno essere adibiti a “Case comunali”, ad esempio, saloni, parchi e giardini, locali e sale da ricevimento e altre location per eventi.

“Esprimiamo grande soddisfazione per una novità che va incontro alle richieste di molti cittadini, che ci hanno spesso manifestato il desiderio di vivere un giorno così speciale in tanti altri luoghi suggestivi che offre la nostra città – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Demografici Matilde Falcone. Una scelta che dà seguito alla deliberazione di Giunta di questa estate e che si pone in armonia con quanto accade già presso tantissime città d’arte e turistiche italiane, che rendono fruibili diversi edifici sul proprio territorio per le celebrazioni civili.

Riteniamo Caltanissetta e il patrimonio che presenta all’altezza di questi comuni e intendiamo valorizzare i suoi palazzi storici e le sue location suggestive, in grado di aumentare anche il potenziale attrattivo della nostra città dal punto di vista turistico. Mi auguro che possano arrivare tante istanze – conclude l’assessore Falcone – dal momento che questo avviso rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il territorio e per spingere anche l’indotto del settore”.

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’apposita istanza (Allegato B) e la documentazione aggiuntiva indicata nell’Avviso esplorativo (Allegato A) entro le ore 12:00 del 10/12/2025, mediante una delle seguenti modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune Caltanissetta, sito in Corso Vittorio Emanuele II, in plico chiuso recante la dicitura “Avviso pubblico esplorativo per Ufficio distaccato di Stato Civile – Manifestazione di interesse” dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,30;

• invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a uno dei seguenti indirizzi:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Nell’oggetto è necessario specificare la dicitura “Avviso pubblico esplorativo per Ufficio distaccato di Stato Civile – Manifestazione di interesse”.;

• invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Caltanissetta, Corso Umberto I, 90100 Caltanissetta – recante la dicitura “Avviso pubblico esplorativo per Ufficio distaccato di Stato Civile – Manifestazione di interesse”. In tal caso farà fede il timbro-data di effettiva acquisizione al protocollo comunale.

Dopo i suddetti termini, sarà costituita un’apposita Commissione che valuterà le manifestazioni di interesse, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale, la quale provvederà all’istituzione di Uffici distaccati di Stato Civile ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR n° 396/2000.

Tale istituzione avrà durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso. Per tutti i dettagli sui requisiti e sulla presentazione delle domande: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.