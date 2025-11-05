Caltanissetta. Massimo Dell’Utri, in arte “Massimo Stile”, note dal cuore della Sicilia con 5 brani inediti

CALTANISSETTA. Dal cuore della Sicilia, Massimo Dell’Utri, noto con il nome d’arte Massimo Stile, cantautore e musicista nisseno di 51 anni, svela cinque brani inediti che raccontano emozioni, desideri e riflessioni intime. Tre di essi hanno preso vita tra le mura dello CS Production Studio con Corrado Sillitti, mentre gli altri due sono nati presso Aurealab Studio, con la collaborazione di Roberto Gallà. Corrado Sillitti ha curato anche i video di “Dove ti nascondi” e “Amore mio”, dando forma visiva a due dei brani più intensi dell’artista.

I testi di “Amore mio”, “Vorrei” e “Amori” portano la firma di Rita Marchese, le cui parole si intrecciano con la musica in un dialogo delicato e intenso, donando ai brani una profondità emotiva unica. Gli altri due brani, “Dove ti nascondi” e “Per sempre”, sono scritti da Massimo Dell’Utri stesso, immerso nella quiete della sua stanza, dove pensieri e parole colorano le pareti e i tasti bianchi e neri del pianoforte si trasformano in note vibranti di autenticità.

La musica di Massimo Dell’Utri nasce da un incontro tra vita personale e osservazione del mondo. Ogni brano è un piccolo viaggio interiore, un racconto in cui la melodia e il testo si fondono per evocare emozioni sincere e universali. L’artista cura ogni dettaglio, dal ritmo alla scelta delle note, dalla struttura armonica alla poesia dei testi, cercando un equilibrio perfetto tra tecnica e sentimento. Non si tratta solo di comporre canzoni: ogni brano è il risultato di una ricerca incessante, di ore passate a scrivere, provare e riascoltare, fino a che la musica non diventa espressione autentica dell’anima.

Il legame con la Sicilia emerge in ogni nota. Non è solo una questione di geografia: i paesaggi, la luce, i silenzi e i colori dell’isola permeano le sue composizioni, conferendo loro un’identità unica. Massimo Dell’Utri attinge dalle sue radici culturali, mescolando la tradizione musicale siciliana con sonorità contemporanee, creando un ponte tra memoria e innovazione. La sua musica racconta il territorio ma lo fa con un respiro universale, capace di parlare a chiunque sappia ascoltare con attenzione.

Il processo creativo di Massimo Dell’Utri è profondamente personale. Quando scrive i brani “Dove ti nascondi” e “Per sempre”, lo fa immerso nella propria stanza, dove ogni oggetto, ogni luce e ogni silenzio diventa fonte d’ispirazione. I tasti del pianoforte si animano sotto le sue mani come se fossero strumenti di un dialogo segreto tra lui e le emozioni. È un momento di intimità assoluta, in cui la musica diventa rifugio e veicolo di sentimenti profondi, una vera e propria confessione senza parole.

Non solo le note, ma anche le parole diventano protagoniste. La collaborazione con Rita Marchese per “Amore mio”, “Vorrei” e “Amori” aggiunge ai brani un respiro poetico, una delicatezza che si fonde perfettamente con le melodie di Massimo Dell’Utri. Il risultato è un equilibrio raro tra introspezione e capacità narrativa, tra voce e musica, tra sentimento e tecnica.

Con questa raccolta di cinque brani inediti, Massimo Dell’Utri conferma la sua capacità di fondere intimità e musica, invitando l’ascoltatore a entrare in un mondo dove ogni melodia racconta una storia, ogni parola diventa colore e la musica si fa specchio dell’anima. Non è solo un invito all’ascolto: è un invito a sentire, a vivere e a condividere le emozioni che solo la musica può rendere così vicine e autentiche.

In un panorama musicale in cui spesso la produzione prevale sul sentimento, Massimo Dell’Utri mantiene viva la tradizione dell’artista completo: chi scrive, chi compone, chi ascolta con attenzione il proprio cuore e lo traduce in note. I suoi brani non sono semplici canzoni: sono frammenti di vita, annotazioni di un percorso umano e artistico che attraversa gioie, dolori, speranze e sogni. Ogni ascolto è un viaggio, ogni ascoltatore è invitato a fare esperienza delle stesse emozioni che hanno ispirato l’artista.

Così, tra i paesaggi della Sicilia e le atmosfere intime delle sue stanze, Massimo Dell’Utri costruisce un ponte tra la realtà e l’arte, tra il privato e l’universale, offrendo al pubblico non solo musica, ma un’esperienza sensoriale e emotiva completa. I video realizzati da Corrado Sillitti per “Dove ti nascondi” e “Amore mio” amplificano questa esperienza, trasformando le emozioni dei brani in immagini che parlano direttamente al cuore, creando un dialogo tra suono e visione.

Tutti i video dei brani di Massimo Stile possono essere visionati e ascoltati anche su YouTube, sul canale ufficiale “Massimo Stile”, offrendo al pubblico la possibilità di vivere l’esperienza completa della sua musica in forma visiva e sonora.