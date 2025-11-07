Caltanissetta. “La Giara – Il Musical” al Regina Margherita: spettacolo di arte e solidarietà

“La Giara – Il Musical” al Regina Margherita: un grande spettacolo di arte e solidarietà. CALTANISSETTA. Sabato 8 Novembre alle ore 21, il sipario del Teatro Regina Margherita si aprirà su uno degli spettacoli più amati e applauditi degli ultimi anni: “La Giara – Il Musical”, liberamente ispirato alla celebre novella di Luigi Pirandello. L’evento, promosso dal Rotary Club di Caltanissetta, unisce la forza dell’arte al valore della solidarietà: l’intero incasso sarà devoluto alle cure contro la poliomielite, contribuendo alla campagna internazionale di eradicazione della malattia. Prodotto dal Teatro Stabile Nisseno, con la regia di Francesco Daniele Miceli e le musiche originali del maestro Corrado Sillitti, il musical ha già toccato numerose città italiane, collezionando decine di riconoscimenti e avviandosi a raggiungere il prestigioso traguardo delle cento repliche. A dare vita ai personaggi pirandelliani un cast di grande talento: Giuseppe Speciale nei panni del burbero Don Lollò, Giovanni Speciale in quelli dell’ingegnoso Zi’ Dima, Salvina Famà è la tenera e ironica Gnà Tana, mentre Ilaria Giammusso interpreta la vivace Trisuzza. Accanto a loro Luca Lombardo nel ruolo di ’Mpari Pé, Giuseppe Minnella nei panni dell’avvocato Scimè, Ivano Cereda in quelli di Filicò e Ilenia Giammusso nel ruolo di Carminedda. A completare il quadro scenico, le coreografie di Paola Pecoraro, che firma momenti di grande suggestione visiva, fondendo danza e teatro in un linguaggio pieno di ritmo e vitalità. “La Giara – Il Musical” è un viaggio nella Sicilia di un tempo, tra ironia, tradizione e riflessione. Il pubblico sarà accompagnato in un mondo dove la musica e il canto diventano strumenti per raccontare la genialità, la follia e l’umanità racchiuse in una giara che — come spesso accade in Pirandello — è molto più di un semplice oggetto. Appuntamento dunque l’8 novembre alle 21 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta: un’occasione per lasciarsi incantare da uno spettacolo che unisce il teatro alla solidarietà, alla Sicilia al cuore.