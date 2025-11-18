Caltanissetta, il maestro nisseno Alfonso Torregrossa riceve il prestigioso titolo di 8º Dan in Kapap Krav Magà dal Gran Master Moshe Galisko

Tre giornate di formazione e aggiornamento ad altissima intensità hanno trasformato Caltanissetta in questo fnel centro nazionale del Kapap Krav Magà, il celebre metodo israeliano di autodifesa. Presso la ASD Samurai Dojo si è svolto infatti il corso speciale Allenatori – Istruttori CSEN, diretto dal Gran Master Moshe Galisko e dal Responsabile Nazionale CSEN, Prof. Alfonso Torregrossa, una delle figure più autorevoli e riconosciute a livello internazionale nel panorama del Jujutsu e Kapap.

L’arrivo di Galisko da Israele, accompagnato da istruttori e tecnici di grande esperienza, ha conferito un valore unico all’evento, che ha visto la partecipazione di praticanti provenienti da varie città siciliane e italiane, selezionati e formati secondo gli elevati standard stabiliti dal Prof. Torregrossa.

Le lezioni si sono concentrate sul metodo originale Kapap Krav Magà IKA, con approfondimenti sulle tecniche avanzate, sui protocolli operativi e sulla metodologia didattica ufficiale. Al termine dei tre giorni, intensi e ricchi di energia, tutti i partecipanti hanno sostenuto e superato con successo i test finali, ottenendo il titolo di Allenatore – Istruttore Kapap Krav Magà riconosciuto CSEN. Un risultato che conferma l’alta qualità della didattica e il livello tecnico della formazione.

Durante la cerimonia conclusiva si è registrato un evento di portata internazionale: Il Gran Master Moshe Galisko ha conferito al Prof. Alfonso Torregrossa il prestigiosissimo titolo di 8º Dan in Kapap Krav Magà – Grand Master. Si tratta di un riconoscimento di eccezionale rarità: Torregrossa, tra i primissimi istruttori di Krav Magà in Italia, si formò direttamente in Israele già nel 1997, e oggi è il primo europeo e il terzo praticante al mondo a ottenere questo grado elevatissimo dalle mani del leader mondiale del Kapap Krav Magà. In un periodo storico in cui, purtroppo, molti si improvvisano istruttori senza reale esperienza, Torregrossa continua a distinguersi per serietà, competenza e una preparazione internazionale autentica, confermandosi ancora una volta una delle figure più autorevoli del settore. «Per me è un grande onore – ha dichiarato Torregrossa – In un mondo ricco di maestri eccellenti non mi sento mai di meritare così tanto, ma questo mi spinge a dare sempre di più e a trasmettere ai miei allievi i valori autentici del Kapap». L’evento conferma ancora una volta il ruolo centrale della città nel panorama delle arti marziali nazionali e internazionali, grazie al lavoro incessante del Prof. Alfonso Torregrossa, già riconosciuto come uno dei massimi esponenti del Jujutsu giapponese 9° dan e dei sistemi difensivi israeliani. Il Gran Master Galisko ha espresso parole di profonda stima per l’organizzazione e per la qualità del corso: «Sono felice di essere tornato a Caltanissetta dopo dieci anni. Ho trovato una preparazione elevatissima in tutti gli allievi del Prof. Torregrossa, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello in Europa. Qui si respira disciplina, rispetto e un autentico spirito di crescita».