Caltanissetta. Il 15 novembre all’Hotel San Michele conferenza dell’economista Gianmarco Landi

CALTANISSETTA. Sabato 15 novembre 2025, alle ore 11,00, presso la sala Borsellino dell’hotel San Michele di Caltanissetta, avrà luogo la conferenza del noto economista Gianmarco Landi dal titolo “Origini storiche della moneta a debito. La via d’uscita dalla schiavitù finanziaria: l’Età dell’Oro “.

Gianmarco Landi, analista finanziario ed osservare politico internazionale, da anni propone approfondimenti relativi a tematiche finanziarie. Le sue analisi risultano particolarmente accurate e arricchite da riflessioni di carattere storico e umanistico, utilissime sia per la comprensione della situazione attuale e sia per gli imminenti mutamenti geopolitici ed economici.

Questo incontro, pertanto, è un’occasione per sviluppare ulteriori conoscenze su questi temi.