Caltanissetta. Dal 6 all’8 novembre “Musica a Palazzo” con 3 tre giorni di capolavori antichi, laboratori e concerti nel cuore del Moncada

CALTANISSETTA. Il Circolo ACLI “E. Vittorini” di Caltanissetta A.P.S. – gruppo vocale Amoris Laetitia è lieto di annunciare la quarta edizione del Festival “Musica a Palazzo”, un evento che celebra la musica antica e la storia locale. La manifestazione si svolgerà presso lo storico Palazzo Moncada di Caltanissetta e si articolerà in tre giornate ricche di appuntamenti, dal 6 all’8 Novembre.

Il Festival prenderà il via il 6 e 7 Novembre, dalle ore 16:00 alle 19:30, con un Laboratorio di Prassi esecutiva antica tenuto dai maestri Calogero Sportato e Daniele Cernuto. Le lezioni si terranno nella Sala degli Oratori e al Piano Nobile del Palazzo Moncada, offrendo agli iscritti l’opportunità di approfondire le tecniche esecutive dell’epoca.

La sera del 7 Novembre, alle ore 19:30, il Festival propone l’atteso Concerto “Dolci rosate labbia”. Un viaggio musicale che vedrà l’esibizione di Daniele Cernuto (viola da gamba e voce) e Calogero Sportato (arciliuto e chitarra alla spagnola), promettendo un’esperienza sonora raffinata.

L’evento culminerà l’8 Novembre alle ore 18:00 con un Convegno sui paratesti del Primo libro de’ madrigali (Venezia, Scotto, 1548) di Giandomenico Martoretta. L’incontro, a cura di Amedeo Fera e introdotto da Rosanna Zaffuto Rovello, storica della città e studiosa dei Moncada, offrirà uno sguardo approfondito sulla composizione musicale e il suo contesto storico.

A seguire, il Gruppo vocale Amoris Laetitia, sotto la direzione di Laura Gallo, eseguirà i madrigali oggetto del convegno, chiudendo il Festival con una performance dal vivo che darà voce alla storia.

Il Festival verrà realizzato con il sostegno di InChorus Federation, del Ministero della Cultura e con lo Sponsor Banca Mediolanum.

Il Circolo ACLI “E. Vittorini” A.P.S. insieme ai partner locali invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questa iniziativa culturale che valorizza il patrimonio storico-artistico e musicale.